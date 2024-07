Jak przyrządzić super żeberka z grilla?

Ale od początku. O tym, że żeberka to trudne wyzwanie przekonacie się w niejednej restauracji w Lublinie. Z wyglądu smakowite potrafią być twarde, żylaste, a smak mięsa pozostawia wiele do życzenia. Gdzie warto zamówić żeberka? Na Starym Mieście na pewno u św. Michała. Dobrze smakują i doskonale prezentują się na talerzu, a kucharze muszą mieć niezły patent na marynatę. Pół metra żeberek zamówicie w naszej ulubionej restauracji „Przystań”, gdzie kultywuje się najlepsze tradycje dobrej kuchni. Ich sekretem jest marynata z miodu i konfitury śliwkowej. Oraz doskonałe mięso z własnej masarni - co w wypadku dań z grilla jest kluczowe.

Największe wzięcie mają w Lublinie żeberka u Sławomira Wołoszyna w Grill Barze przy Witosa, gdzie do perfekcji opanowano sposób na ich dobroć. Zjecie tu także arcydobre żeberka z wędzarki - po prostu mistrzostwo świata. Jeśli chcecie wyskoczyć poza miasto - najlepszym, żeberkowym kierunkiem będzie słynny Zajazd przy Kominku w Pikulach, koło Janowa Lubelskiego. Na dobre żeberko, golonkę czy kiełbasę wpadają tu nawet kierowcy tirów z Węgier, twierdząc, że u nich tak dobrego jedzenia nie ma. A teraz gwóźdź programu w dzisiejszej kulinarnej macie Lubelszczyzny. Czyli autorska receptura Sławomira Wołoszyna. Oto instrukcja obsługi żeberek krok po kroku.

Żeberka to nie taka prosta sprawa

Powtarza Sławomir Wołoszyn. Od czego zacząć? - od dobrego produktu. Żadne żeberka z marketu, tylko z małego sklepu mięsnego, za którym stoi rodzinna masarnia. Możemy podpowiedzieć tu czytelnikom sklepy firmowe Zakładów Mięsnych Cioczek Lublin. Mamy żeberka, co dalej? - Ja żeberka na grilla przygotowuję w sposób następujący. Żeberka paski mięsne najpierw trafiają na kilka godzin do solanki 8 dkg soli na litr wody. Najlepiej na noc dzień wcześniej. Co dalej? - Po wysuszeniu nacieramy przyprawami do smaku papryka, pieprz, czosnek, ketczup wymieszany z łyżką miodu i taką zaprawą smarujemy żeberka z obu stron.

Kiedy żeberka są „nasmaczone” zawijamy paski żeberek w aluminiową folię spożywczą i wkładamy do piekarnika (160 stopni Celsjusza) na 3 godziny. - To powinno wystarczyć, żeby mięso był soczyste, miękkie i kruche. Pozostawiam żeberka do wystygnięcia i żeberka prawie gotowe - mówi Sławomir Wołoszyn.

Teraz trzeci, może najważniejszy etap. - Gdy żeberka trafiają na grilla podgrzewane są w folii po jakiejś 10 minut z każdej strony. Później otwieram folię i jeszcze raz ketchup z miodem pędzelkiem delikatnie po wierzchum aby stworzyć piękną glazurę i wykładam dosłownie na kilka minut bezpośrednio na ruszt aby aromat grilla dodał fantastycznego zapachu tejże potrawy. Żeberka palce lizać rozchodzą się momentalnie - śmieje się Wołoszyn.

Jedliśmy i za każdym razem zachwyt i podziw były takie same. Co ciekawe, na żeberka zajeżdżają tu także panie. Kultowym już dodatkiem do żeberkowej uczty są małosolne, osobiście nastawiane przez gospodarza tego miejsca. Gwarantujemy, że żeberka według podanej receptury zachwycą domowników i gości wakacyjnych spotkań, ponieważ tak dobrych żeberek jeszcze nie jedli. A teraz przepis na żeberka z restauracji „Przystań” w Lublinie.

Żeberka z „Przystani”

Składniki: 4 żeberka o schabu, każde o długości 50 cm, konfitura śliwkowa, miód, mielony kminek, mielona kolendra, imbir, sól, pieprz.

Wykonanie: żeberka „nasmacznić przyprawami”, natrzeć miodem, obłożyć konfiturą śliwkową, pozostawić na dobę w takiej marynacie. Upiec w rękawie w piekarniku nagrzanym do 160 stopni Celsjusza (45 minut). Dopiec 30 minut w temperaturze 130 stopni Celsjusza przez 30 minut. Podawać z pieczonymi ziemniakami, konfiturą śliwkową i ulubionymi dodatkami. Za przepis restauracji „Przystań” dziękujemy.

Żeberka z kaszą gryczaną po janowsku

Składniki: 1 kg żeberek, 2 woreczki kaszy gryczanej, 2 cebule, 5 dag suszonych grzybów, sól, pieprz, czosnek, jałowiec, listek laurowy, ziele angielskie.

Wykonanie: żeberka podzielić na porcje, obgotować, następnie obsmażyć na oleju. Dodać pokruszone grzyby i przyprawy, zalać wrzątkiem. Dusić do miękkości mięsa. W tym czasie ugotować kaszę gryczaną, rozciąć woreczki, wsypać do żeberek z sosem. Dusić kilka minut, jak trzeba doprawić do smaku. A teraz przepis na regionalne danie. Czyli słynną koronę z żeberek. To królewskie danie.

Żeberka w koronie po osmolicku

Składniki: 1 kg żeberek, 2 puszki przecieru pomidorowegom 1 łyżeczki chili, 3 łyżki miodu, 1 łyżka sosu sojowego, 1 łyżeczka zmielonej gorczycy, 1 łyżeczka ziaren gorczycy, 3 ząbki czosnku, pół łyżeczki mielonego imbiru, 1 mała cebula, 1 łyżeczka soli, 2 łyżki octu winnego, 1 papryka

10 dag selera. Na kapustę: 1 kg kapusty kiszonej, 1 opakowanie suszonych prawdziwków, 1 cebula, 2 czubate łyżki powideł śliwkowych, sól, pieprz, miód na smak, olej.

Wykonanie: najpierw trzeba żeberka opłukać i osuszyć. Resztę składników wymieszać w dużej misie, włożyć żeberka, przykryć i odstawić na 24 godziny do lodówki. Wyjąć żeberka. Nie usuwać przypraw. Włożyć do specjalnego rękawa do pieczenia. Piec 1,5 godziny w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Kapusta z grzybami do korony. Namoczone na noc grzyby posiekać i ugotować w wodzie, której się moczyły. Ostudzić, pokroić w paski, wody spod grzybków nie wylewać. Opłukaną kapustę ugotować, odcisnąć, dodać grzybki, zeszkloną cebulkę, doprawić solą, pieprzem i miodem, podlać wodą z grzybów i zapiec w piekarniku. Wyjąć żeberka z rękawa. Ułożyć w kształcie korony. Do środka nałożyć farsz. (Autor: Regina Wróbel, Osmolice). Na koniec przepis z mojego rodzinnego domu w Galicji. Czyli żeberka w sosie cebulowym.

Żeberka w sosie cebulowym po galicyjsku

Składniki: 1,5 kg ładnych żeberek, 3 cebule, mały kubek śmietany 18 %, 3 łyżki mąki, sól, pieprz, słodka papryka mielona, olej do smażenia.

Wykonanie: żeberka podzielić na porcje, umyć, osuszyć, natrzeć przyprawami, odstawić do lodówki na 1 godzinę. Obsmażyć na oleju na złoty kolor. Przełożyć do gęsiarki, podlać wodą, gotować do momentu, aż da się łatwo wyciągnąć kostki. Dodać pokrojoną w kostkę cebulę, dusić pół godziny. Doprawić do smaku, dodać śmietanę wymieszaną z mąką, zagotować. Podawać z ziemniakami, kopytkami lub pieczywem. Smacznego.