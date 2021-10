Lublin: Jakiej chcesz przyszłości dla wąwozu wzdłuż lasu?

Rozległy obszar (104 ha), którego przyszłością zajęli się miejscy planiści, ciągnie się od skrzyżowania ul. Nadbystrzyckiej z Wyżynną aż do skrzyżowania ul. Folwarcznej z al. Kraśnicką. W większości są to grunty prywatne.

Wspomniany obszar obejmuje m.in. zbocze doliny naprzeciwko ul. Wyżynnej, gdzie lubelska spółka Global Rent zamierza zbudować biurowiec. Firma chce skorzystać z obowiązującego od 19 lat planu zagospodarowania, który wyznacza tu obszar produkcyjno-usługowy.

Dotychczasowe działania Ratusza wskazują na to, że chce zablokować tę inwestycję, ale na razie to spółka jest górą, bo odmowna decyzja Urzędu Miasta została uchylona i urzędnicy od nowa rozpatrują jej wniosek o decyzję środowiskową dla takiej budowy. Jeśli decyzja nie będzie odmowna, firma będzie mogła wystąpić o pozwolenie na budowę.

Plan zagospodarowania, który dopuszcza zabudowę zbocza koło ul. Wyżynnej ma być zmieniony. Zdecydowała o tym na wrześniowym posiedzeniu Rada Miasta Lublin, o co wnioskował prezydent. Prace nad nową wersją planu, który nie będzie pozwalać na zabudowę, już się zaczęły.

Właśnie teraz jest czas na to, żeby sami mieszkańcy (nie tylko właściciele gruntów w dolinie) powiedzieli Urzędowi Miasta, czego oczekują po nowym planie zagospodarowania wąwozu. – Etap zbierania wniosków do zmiany planu w rejonie wąwozu wzdłuż linii kolejowej i Starego Gaju, potrwa do 5 listopada – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. – Następnie rozpoczną się prace projektowe, a potem etap uzgodnień i wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego.

Dodajmy, że projekt nowego planu będzie musiał być zgodny z uchwalonym w 2019 r. studium przestrzennym Lublina. To dokument, który z grubsza określa przeznaczenie poszczególnych terenów, a wspomnianą dolinę określa już jako teren zieleni, a nie strefę zabudowy.

Jak długo poczekamy na zmianę planu? – Długość procedury jest uzależniona przede wszystkim od treści złożonych wniosków, zarówno przez osoby prywatne jak i przez instytucje – zastrzega Góźdź. – Trudno więc, będąc na początku procedury planistycznej, wskazać konkretny termin jej zakończenia. Zakładamy, że będzie to miało miejsce w przyszłym roku – szacuje. Urząd Miasta nie musi opracować od razu planu dla całego obszaru, może podzielić to na etapy, zajmując się najpierw tymi terenami, dla których zmiany uzna za najpilniejsze.