Jarosław Kaczyński przyjedzie dziś do Lublina. Weźmie udział w konwencji wojewódzkiej PiS

Jarosław Kaczyński do Lublina przyjedzie prosto z Białegostoku, gdzie w południe spotkał się z kandydatami w wyborach do Sejmu i Senatu oraz mieszkańcami.

- Przed nami są wybory. Z jednej strony jest nasz obóz patriotyczny, który działa z miłości do Polski, a z drugiej strony jest przeciwnik zagrażający naszemu państwu. Gdyby druga strona miała wygrać to ich rząd składałby się z 11 partii, a to nie byłby dobry i stabilny rząd. Za naszą granicą jest wojna, mierzymy się z kryzysami, dlatego jest potrzebny stabilny i sprawdzony rząd. Takim rządem jest rząd Zjednoczonej Prawicy - Jarosław Kaczyński powiedział podczas konwencji wojewódzkiej w Białymstoku.

O bezpieczeństwie prezes PiS ma mówić także w Lublinie. Konwencja wojewódzka PiS w Filharmonii Lubelskiej rozpocznie się o godz. 18:00.

Transmisję ze spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Prawa i Sprawiedliwości w mediach społecznościowych na: Facebook, Twitter oraz YouTube.