Rządowa ekipa opanowała Frampol. Sasin nie przepuści Niemcom sprawy reparacji

Frampol we wrześniu 1939 roku był niemal doszczętniez bombardowany przez niemieckie samoloty. Luftwaffe zrównało z ziemią to miasteczko tylko dlatego, że siatka ulic przypominała w miniaturze centrum Londynu.

– Samoloty krążyły, zdawało się nam, że wpadnie skrzydło do nas do domu, leciały tak nisko. Przylatywały i odlatywały. Pożarowi miasta towarzyszyła cisza – tak wspominali to mieszkańcy. – Po czterech dniach nad Frampol przyleciały trzy klucze samolotów. Nasi żołnierze dawali nam sygnał, gdy był nalot. Słychać było syreny. Ludzie bali się, uciekali do lasu. To było okropne przeżycie. Wszystko fruwało w powietrzu, strzechy słomiane, rozrywały się i paliły. Spłonął doszczętnie– opowiadają.

Skoro obchody miały charakter narodowy, to głos zabrali rządzący.

– Frampol stał się pewnym symbolem, ponieważ armia niemiecka nie walczyła tylko z armią polską. Walczyła z ludnością cywilną. Główne uroczystości odbywają się na Westerplatte i Wieluniu, ale my chcemy pamiętać o innych małych miasteczkach, które były niszczone przez niemieckie lotnictwo– powiedziała marszałek sejmu Elżbieta Witek.

Z kolei, szef MON Mariusz Błaszczak przeczytał list od Jarosława Kaczyńskiego. „Frampol stał się nie tylko ofiarą hitlerowskiej nienawiści, ale także historycznego kłamstwa. Przez wiele lat niemieccy historycy utrzymywali, że w mieście były polskie działa przeciwlotnicze, i dlatego był to atak konieczny, i zgodny z wojennymi regułami. Prawda była zgoła odmienna. Polska, która ośmieliła się sprzeciwić dyktatowi Hitlera, stała się doświadczalnym obszarem działań eksterminacyjnych” – napisał w liście Kaczyński.

Ale szef MON dodał też coś od siebie. – Wzmacniamy wojsko, by agresor na Polskę nie napadł. To jest doktryna odstraszania, czyli wzrost liczebny naszego wojska, wyposażenie, nowoczesna broń, punkt przeciwlotniczy – tłumaczył Błaszczak.

A minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział, że rząd PiS nie zaprzestanie starań o reparacje wojenne od Niemiec.