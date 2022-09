Remont stadionu Sygnału. Jeszcze rok czekania

Miasto założyło, że przebudowa będzie kosztować w najgorszym wypadku 2 mln 721 tys. zł. W tej kwocie zmieściły się dwie firmy. Tańszą z nich jest lubelski Jur-Bud, który chce wziąć zlecenie za 2 mln 637 tys. zł. O 8 tys. droższa jest oferta czerniejowskiej spółki Gela. Z najwyższą ceną przystąpiło do przetargu lubelskie przedsiębiorstwo Jur-And, które wycenia kontrakt na niemal 4 mln zł.

Spośród tych trzech firm Urząd Miasta ma wybrać tę, której zleci wykonanie robót. Zwycięzca przetargu dostanie na pracę 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z miastem. Budynek zyska niemal 230 mkw. nowej powierzchni użytkowej.

– Zakres przewidzianych robót budowlanych obejmuje wyburzenie istniejących schodów i platformy z murkiem od strony zachodniej budynku oraz wykonanie w tym miejscu nowej części budynku – informuje Urząd Miasta.

Nowa część będzie tej samej wysokości, co istniejąca. W przyziemiu przewidziano dwa pomieszczenia, w których ma być składowane wyposażenie oraz sprzęt do pielęgnacji nawierzchni boiska. Projekt przewiduje toaletę damską, męską i dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze ma powstać wejście do istniejących szatni, pomieszczenia biurowego, pomieszczeń wynajmowanych przez ośrodek szkolenia kierowców i do planowanych trzech szatni z sanitariatami.

Istniejąca część budynku ma być wyremontowana. Prace będą obejmować m.in. usunięcie starych płytek w szatniach, toaletach oraz w pomieszczeniach natrysków. Przewidziano wykonanie nowej hydroizolacji oraz ułożenie nowych płytek. W projekcie mowa jest również o przecieraniu tynków, skuciu i położeniu nowych, zaizolowaniu ścian fundamentowych oraz ociepleniu ścian zewnętrznych.