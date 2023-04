Juwenalia 2023. Wiemy kto wystąpi na święcie studentów Politechniki Lubelskiej

Swoim świętem PL rozpocznie cykl imprez organizowanych przez kolejne uczelnie. Juwenalia odbędą się 5-6 maja. – Politechnika Lubelska obchodzi w tym roku 70-lecie, a Juwenalia doskonale wpisują się w tradycję uczelni. Mam nadzieje, że te dwa dni imprezy sprawią, że poczujecie to, co jest najważniejsze w życiu studenckim – atmosferę bycia wspólnie - mówi dr hab. Paweł Droździel prorektor ds. studenckich PL i dodaje: – Zapraszam wszystkich mieszkańców Lublina do wzięcia udziału w wydarzeniu.

2-dniowa impreza rozpocznie się korowodem ulicami Lublina. Wyruszy on z pl. Litewskiego a jego uczestnicy przejdą na tereny zielone Politechniki. Organizatorzy zapraszają uczestników do przebrania się choć temat przewodni korowodu nie jest jeszcze znany. Studenci czekają na propozycje, które można zgłaszać na facebookowym profilu uczelni.

– Juwenalia od zawsze wpisywały się w tradycję miasta Lublin. Mam nadzieje, że to kultowe wydarzenie będzie idealną okazją do integracji mieszkańców – dodaje Żaneta Syczek przewodnicząca samorządu uczelnianego PL.

Kto zagra na Juwenaliach 2023?

Znamy już prawie wszystkich artystów, którzy mają zapewnić dobrą zabawę. Lista nie jest jeszcze zamknięta i mamy jeszcze poznać nazwiska czy pseudonimy dwóch artystów.

5 maja (piątek):

Tribbs

Kubańczyk

ReTo

Guzior

6 maja (sobota):