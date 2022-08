Kolejne niespodziewane odkrycia w kościele w Lublinie

Purytanie i tajemnica ołtarza

– Będziemy brać pod uwagę sugestie służb konserwatorskich, konserwatorów prowadzących prace i rady parafialnej. Osobiście uważam, że polichromie trzeba zakonserwować i wyeksponować – komentuje proboszcz pytany o dalsze losy aniołków pod sufitem. Do tej pory głównym kolorystycznym elementem białego ołtarza było wyeksponowane w złotej ramie XVII-wieczne płótno „Ostatnia Wieczerza” i „Ukrzyżowanie”.

Kolejne zagadki dotyczą samego ołtarza, bo obecność aniołków to jedno, ale kiedy zniknęły?

W wielu źródłach można znaleźć informacje, że wyposażenie wnętrza kościoła Świętej Trójcy stanowi wczesnobarokowy ołtarz przeniesiony w końcu XVIII-wieku ze zboru w Piaskach. Proboszcz potwierdza ten fakt i cytuje publikację dotyczącą historii parafii, że zwieńczenie ołtarza jest późniejsze, powstało w XIX wieku, z fundacji Jana Dawida Geisslera.

– Może po przeniesieniu z Piask, kiedy lubelski kościół stał się kościołem dla ewangelików reformowanych i luteran reformowanych, a reformowani jeszcze bardziej przestrzegali skromności i byli purytańscy, zdecydowano się na inny wystrój. I wówczas polichromię zamalowano. Luteranie nie podchodzą do malowideł tak restrykcyjnie, przykładem są kościoły w Świdnicy czy Jaworznie – tłumaczy ks. Grzegorz Brudny, który przyznaje, że trudno stwierdzić co wówczas z Piask do Lublina trafiło.

Nie wiadomo też co oznaczały „przenosiny” ołtarza, bo jak zauważają konserwatorzy jest on murowany. Dzięki prowadzonym pracom mogli stwierdzić, że jest tam niewiele drewnianych elementów – wazony czy głowice kolumn.

– Gdyby ołtarz był z granitu albo innego kamienia, to w blokach by go można transportować. Ale tu jest masa cegieł, dziesiątki ton. Ściana z tyłu jest cała murowana. On powstał tu, na miejscu – komentuje Piotr Mazurek, współwłaściciel spółki cywilnej PKZ Lublin, która remontuje zabytkowy kościół.

***

Zakończenie prac planowano na jesień lub koniec tego roku. Z uwagi na ostatnie znalezisko, którego nikt nie brał pod uwagę, termin się pewnie przesunie, nie mówiąc o dodatkowych funduszach, które parafia musi zdobyć.

Obraz z 1628 roku z warsztatu niemieckiego lub niderlandzkiego, który był w ołtarzu ewangelickiego kościoła, na czas remontu jest eksponowany w siedzibie głównej Muzeum Narodowego w Lublinie.