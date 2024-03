Autobusy na wodór i elektryczne - rewolucja w Lublinie

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk ogłosił dzisiaj przetarg na zakup 20 autobusów wodorowych. Będzie to pierwszy taki zakup sfinansowany w 100% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakup 20 pojazdów to koszt około 80 milionów złotych.

https://www.dziennikwschodni.pl/moto/jest-cichy-czysty-i-zdrowy-nowy-autobus-wodorowy-z-lublina,n,1000307240.html

Do końca roku w ramach poszerzania oferty komunikacji miejskiej w Lublinie i modernizacji jej taboru mają zostać zakupione kolejne autobusy: 50 z nich o napędzie hybrydowym i 30 o napędach elektrycznym lub wodorowym.

https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/lublin-stolica-wodorowej-mobilnosci,n,1000337343.html

Zmianom podlegać będą także same rozkłady jazdy. Powstać mają kolejne dwie linie ekspresowe skracające czas podróży po głównych szlakach transportowych w mieście nawet o 30%. Będą to linie 301, łącząca osiedle Poręba z ulicą Daszyńskiego oraz linia 302 z osiedla Widok na Czechów. Linia 46, która została zaimplementowana w pierwszym etapie zmian zmieni swój numer na 303.

Dzięki zmianom w rozkładach jazdy, miasto zapowiada, że od września autobusy na głównych liniach będą kursować co 15 minut. Wraz z nadejściem nowego roku i co za tym idzie kolejnego budżetu, czas ten ma być skrócony nawet do 10 minut.

Rowery miejskie

Od roku obsługą rowerów miejskich zajmuje się MPK Lublin. 21 marca planowane jest udostępnienie miejskich jednośladów w pełnej skali na tegoroczny sezon. Od początku marca mieszkańcy mogą korzystać tylko ze 100 rowerów na głównych stacjach miejskich. Pisaliśmy o tym tutaj. W tym sezonie pojawi się nowość. Miasto udostępni 10 rowerów elektrycznych.

Planowane są również inwestycje w ścieżki rowerowe w całym mieście. W I połowie tego roku włodarze chcą wybudować ścieżki wzdłuż ulicy Lwowskiej, Nałęczowskiej i Warszawskiej. W tym czasie ma zakończyć się także budowa trasy rowerowej w wąwozie Rury. W najbliższych latach powstać ma jeszcze około 40 kilometrów tras dla rowerów między innymi wzdłuż ulic Głębokiej, Witosa oraz Sławinkowskiej, które wydłużą całkowitą długość miejskich ścieżek do około 240 km.

Stan dróg w mieście

— Wiemy, że zniecierpliwienie z obecnym stanem dróg jest spore, ale proszę zauważyć, to co zima nam zniszczyła, czasowo poprawiliśmy. Natomiast żeby wejść z remontami potrzebujemy mieć temperatury dobowe powyżej 10 stopni Celsjusza — tłumaczył prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Jak przekazał wiceprezydent miasta ds. inwestycji i rozwoju Artur Szymczyk ratusz przeznaczył w tym roku ok. 200 milionów zł na inwestycje drogowe. Do najważniejszych należą przedłużenie Lubelskiego Lipca ’80 warte niemal połowę tego budżetu, a także przebudowa ulic Wallenroda i Montażowej.