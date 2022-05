Jest cichy i ekologiczny. Nowy autobus wodorowy z Lublina

Z Lyonu do Zamościa. Przywieźli pomoc dla Ukrainy za 200 tys. euro [zdjęcia]

To nie był pierwszy transport i na pewno nie ostatni. Ale konwój z darami dla Ukrainy, który w sobotę dotarł z Francji do Zamościa był wyjątkowy. Wartość przekazanej pomocy to ok. 200 tys. euro.