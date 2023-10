„Kolor czy...?" Wernisaż wystawy fotografii Edwarda Hartwiga

W kolekcji przekazanej w 2022 roku Ośrodkowi „Brama Grodzka - Teatr NN" przez Ewę Hartwig-Fijałkowską znalazły się fotografie opublikowane w albumach „Mój Kazimierz" i „Kazimierz Nad Wisłą". Jest to fragment całego zbioru fotografii wykonanych przez Edwarda Hartwiga w Kazimierzu nad Wisłą. Darowizna to 300 sztuk czarno białych pozytywów fotograficznych o różnych wymiarach, sygnowanych pieczęciami autora, 1771 średnio formatowych negatywów czarno białych oraz 123 barwne diapozytywy wykonane wspólnie z córką fotografika Ewą. W tym zestawie są również lubelskie zdjęcia wykonane w latach 80. i 90. XX w. oraz dokumenty rodzinne. Wszystkie materiały zostały zdigitalizowane i zrekonstruowane cyfrowo przez Pracownię Ikonografii Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN". Część z nich trafiła na wystawę oraz do Biblioteki Multimedialnej Teatru NN.

Wystawa będzie czynna do 30 listopada 2023 roku w Galerii Teatru NN, ul. Grodzka 34 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00. A także w soboty po wcześniejszym umówieniu z kuratorami wystawy Joanną Zętar lub Patrykiem Pawłowskim pod numerem telefonu: 81 532 58 67. Wstęp jest wolny.