Kompleks sportowy przy V LO już otwarty

0 A A

Z początkiem nowego roku szkolnego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otwarty został nowoczesny, ogólnodostępny kompleks sportowy. Uczniowie oraz mieszkańcy przy ul. Lipowej 7 mają do dyspozycji dwa boiska wielofunkcyjne, plac do gier plenerowych, w tym do gry w bule oraz siłownię zewnętrzną.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować