Komunikację miejską w Lublinie trzeba ułożyć na nowo. Można zgłosić pomysł

Budowa dworca teoretycznie powinna się zakończyć w lipcu przyszłego roku. Kilka miesięcy później obiekt może być już oddany do użytku. Do tego czasu miasto musi zaplanować nową sieć połączeń, która zapewni podróżnym możliwość dojazdu do ważnych dla nich miejsc: szkół, szpitali, urzędów i uczelni. Na przygotowania pozostało niewiele ponad rok.

– Dobrze byłoby przystąpić do dyskusji o tym, jak komunikacja miejska miałaby wyglądać po uruchomieniu dworca – mówi prezydent Krzysztof Żuk. Dodaje, że przy tej okazji przemyślana ma być również obsługa komunikacyjna lubelskich osiedli. – Bardzo szybko rozwijające się dzielnice będą wymagać trochę innego skomunikowania.

Na początku zbierane mają być opinie pasażerów. – Mieszkańcy całego regionu będą mogli zgłaszać wnioski – mówi Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, który ma w czwartek uruchomić internetową ankietę w tej sprawie (ztm.lublin.eu) oraz skrzynkę mailową (konsultacje@ztm.lublin.eu). Czynna ma być też specjalna infolinia (81 466 96 64). Papierowa wersja ankiety ma być udostępniona w punktach ZTM przy Nałęczowskiej 14 i Zielonej 5.