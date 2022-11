Konsulat Węgier w Lublinie. Asystent europosłanki PiS został dyplomatą

Uroczystość odbyła się w Trybunale Koronnym i tam właśnie oficjalnie zainaugurowano pracę nowej placówki dyplomatycznej w Lublinie. Konsulem honorowym został Artur Sienkiewicz.

To znany w Lublinie przedsiębiorca, właściciel agencji reklamowej a prywatnie mąż Katarzyny Sienkiewicz, dyrektor Centrum Spotkania Kultur. Przez lata Sienkiewicz był kojarzony z PiS – do tego stopnia, że pomagał politykom tej partii w kampaniach wyborczych. Obecnie Artur Sienkiewicz jest asystentem Beaty Mazurek, lubelskiej deputowanej do Parlamentu Europejskiego z PiS.

Konsul honorowy ma za zadanie bronić praw obywateli państwa, które reprezentuje, rozwijać przyjazne stosunki między krajami czy pogłębiać współpracę gospodarczą.