KUL oficjalnie rozpoczął nowy rok akademicki

Oficjalne rozpoczęcie roku akademickiego na najstarszej lubelskiej uczelni zgodnie z wieloletnią tradycją odbywa się w trzecią niedzielę października. – W tym roku zbiegło się z wyborami parlamentarnymi i regułami w nich obowiązującymi – zaznaczył na wstępie rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Z tego powodu nie odczytano listów gratulacyjnych, jakie oprócz hierarchów kościelnych na tę okoliczność wystosowali m.in. prezydent i premier. Z kolei rektor wyczytując listę 150 zaproszonych oficjeli (wśród nich byli także politycy kandydujący wyborach) poprosił, żeby nagrodzić ich jednymi, „zbiorczymi” brawami na zakończenie powitania. Wyjątek zrobił dla witanego w pierwszej kolejności rabina prof. Abrahama Skórki, któremu w trakcie uroczystości nadano tytuł doktora honoris causa. Nieśmiałe, spontaniczne oklaski z sali dało się słyszeć po wyczytaniu nazwiska Mahmouda Khalify, ambasadora Palestyny w Polsce.

Swoje przemówienie rektor rozpoczął od nawiązania do wydarzeń na Bliskim Wschodzie. - W imieniu całej społeczności akademickiej KUL składamy wyrazy współczucia i solidarności wobec wszystkich, których dotknęły skutki działań zbrojnych w Ziemi Świętej. Przywołujemy słowa papieża Francziszka, który w minioną niedzielę podczas modlitwy Anioł Pański wskazał, że terroryzm i wojna nie prowadzą do żadnego rozwiązania, a jedynie do śmierci, do cierpienia tak wielu niewinnych ludzi. Wojna – mówił ojciec święty – jest porażką. Módlmy się o pokój w Izraelu i Palestynie. Przyłączamy się do tego wezwania – mówił ks. prof. Kalinowski.

Rektor podkreślał, że miniony rok był udany dla uczelni. Także pod względem tegorocznej rekrutacji. – Zainteresowanie studiami na KUL znacząco wzrosło, złożono prawie 10 tys. aplikacji. Największym zainteresowaniem cieszył się nowo otwarty kierunek lekarski – przypomniał dodając, że o jedno miejsce na medycynie ubiegało się 25 kandydatów. Wśród najpopularniejszych kierunków znalazły się także sztuczna inteligencja, pielęgniarstwo, psychologia, kryminologia, italianistyka, filologia angielska oraz zarządzanie.