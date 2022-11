Lublin. Trwa zbiórka ciepłej odzieży dla Ukraińców

– Od samego początku wojny staramy się pomagać. Zebraliśmy 200 kompletów bielizny termicznej, powerbanki ładowane solarnie, ale woziliśmy też chleb – mówi Halina Szyłkajtis, z KOD Lublin. ­– Teraz potrzebą są ciepłe, zimowe kurtki, swetry, kołdry śpiwory. Zmieniły się pory roku i uchodźcy ze wschodu Ukrainie, którzy mieszkają teraz w ośrodkach na zachodzie po prostu marzną. Docierają do nas informacje, że chodzą zawinięci w koce, ale i to na niewiele się zdaje.

Szyłkajtis ma świadomość, że Polakom żyje się coraz trudniej i ciężko czasami wysupłać nam parę groszy, żeby wesprzeć kogoś finansowo.

– Wielu z nas ma natomiast w szafach czyste i w dobrym stanie zimowe kurtki, których od dawna nie nosi. Stąd nasz pomysł, by zaapelować do lublinian by przekazali je potrzebującym – mówi.

Dary można przynosić od poniedziałku do piątku w godz. 17-19 do biura KOD przy ul. Ogrodowej 10/1A w Lublinie.