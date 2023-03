Letnie Brzmienia. Wiemy, kto zagra w Lublinie

Dwudniowy festiwal Letnie Brzmienia zaplanowano na dwa dni: 21 i 22 lipca w Browarze Perła w Lublinie. A wczoraj organizatorzy ogłosili, kogo w tych dniach zobaczymy. Line-up wypełniają solowe koncerty popularnych twórców i premierowy projekt specjalny: Babie Lato.

Będzie Katarzyna Nosowska, będzie Krzysztof Zalewski z projektem „Zalewski śpiewa Niemena”. Na scenie obok Zalewskiego wystąpią również siostry Paulina i Natalia Przybysz. Zaśpiewa również Vito Bambino, którego album „Poczekalnia” ukaże się pod koniec przyszłego miesiąca.

A czym jest Babie Lato? To międzypokoleniowy projekt, gromadzący na jednej scenie przedstawicielki różnych światów muzycznych. Opiekę artystyczną nad premierową odsłoną projektu w tym roku objęła Natalia Kukulska, która zaprosiła do współpracy inspirujące artystki młodego pokolenia. „Wakacje wypełnimy muzycznym Babim Latem, w którym jest miejsce na subtelną czułość i zahartowaną, bezkompromisową kobiecość. Muzyką opowiemy, jak widzimy rolę współczesnej kobiety i jak czerpać z tej siły” – zapowiada Natalia Kukulska.

Kolejni wykonawcy to * Zalia * Mery Spolsky * Szczyl * LemON * Ignacy * Rubens * Ars Latrans Orchestra.

Karnety Regular w cenie 299 złotych i Final Call w cenie 359 złotych dostępne do 31 maja lub do wyczerpania puli. Bilety jednodniowe do sprzedaży trafią w połowie kwietnia. Szczegóły na stronie letniebrzmienia.pl.