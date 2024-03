Lider PSL do sejmiku mówi „nie” „politycznej prostytucji”

„Jedynka” do Sejmiku Wojewódzkiego z list Trzeciej Drogi Jakub Stefaniak odnosił się do sytuacji jaka wydarzyła się po wyborach samorządowych w 2018 roku na Śląsku. Wtedy to wybrany na radnego województwa śląskiego z list PO Wojciech Kałuża, już na pierwszym posiedzeniu sejmiku poparł kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na stanowiska kierownicze w regionie. Niedługo potem został członkiem klubu radnych PiS.

— Jeden z ówczesnych radnych, prodemokratycznej strony, zmienił barwy i zdradził swoje ideały — mówił Stefaniak opisując tę sytuację. — W całej Polsce rozniosło się, że „kałużyzm” w polityce to rzecz niewłaściwa i zła. Była ta nazwa stosowana już niemalże wymiennie z tzw. „prostytucją polityczną”, której dzisiaj chcemy powiedzieć „nie” — kontynuował polityk.

Idąc śladem Krzysztofa Hetmana, Stefaniak podpisał zobowiązanie wyborcze. Zawiera ono dwa punkty:

„W trakcie kadencji sejmiku nie zmienię barw politycznych.” „Nie przystąpię do koalicji z PiSem.”

Jak twierdzi polityk PSL, zobowiązanie to, ma zagwarantować, że głos na niego nie będzie stracony.