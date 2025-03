Policjanci z Wydziału Poszukiwania i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie na drodze S-12 namierzyli 32-latka poszukiwanego 6 listami gończymi. Do zatrzymania doszło na al. Solidarności w Lublinie. Za kierownicą siedział poszukiwany mężczyzna, jednak podróżowało z nim więcej osób – wszyscy mieli problemy z prawem.

– Kierujący autem 32-latek to przestępca, który na koncie ma szereg czynów, m.in. kradzież z włamaniem, kradzież rozbójniczą, niestosowanie się do zakazów prowadzenia pojazdów. Mężczyzna poszukiwany był aż 6 listami gończymi, a do odsiadki ma łączną karę ponad 5 lat pozbawienia wolności – wyjaśnia nadkomisarz Anna Kamola z lubelskiej policji.