LPEC wychodzi w miasto. Utrudnienia na ruchliwej ulicy

LPEC rozpoczyna przebudowę sieci ciepłowniczej w rejonie al. Solidarności i ul. Spokojnej w Lublinie.

W związku z tym od 4 czerwca do końca września 2024 roku w rejonie prac wprowadzona będzie tymczasowa organizacja ruchu.

- W pierwszym etapie prac na al. Solidarności na wysokości Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wystąpią utrudnienia w ruchu polegające na wyłączeniu jednego pasa ruchu oraz wprowadzeniu ograniczenia prędkości do 50 km/h na odcinku ok. 50 metrów. Dodatkowo na odcinku ok. 25 metrów zostanie zamknięty chodnik, a ruch pieszy zostanie przeniesiony na równoległy pas zieleni - informuje Teresa Stępniak-Romanek, rzeczniczka LPEC w Lublinie.