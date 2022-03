Lubelscy restauratorzy gotują uchodźcom. Można kupić "zawieszony posiłek"

Informacja o zapotrzebowaniu na posiłki przychodzi czasami wcześnie rano. – Dzisiaj dostałem wiadomość od Justyny o 5.30 – śmieje się Marcin Polański z lubelskiej restauracji Bombardino. To jeden z kilkudziesięciu lokali, które kolejny raz włączyły się w akcję charytatywną. Na początku epidemii koronawirusa gotowali i dowozili posiłki dla medyków w szpitalach. I mimo że gastronomia to jedna z branż, która najmocniej dostała w kość przez pandemiczne lockdowny, teraz wciąż starają się pomagać.

Restauratorzy komunikują się na grupie na Facebooku. Wszystko koordynuje Justyna Domaszewicz, która przekazuje restauracjom informację na temat aktualnego zapotrzebowania na jedzenie. – Przesyła informację, że w jakimś miejscu jest potrzebnych 60 obiadów na konkretną godzinę. I kolejne restauracje deklarują, ile mogą dostarczyć – mówi Marcin Polański z Bombardino.

Dostawy z restauracji trafiają do różnego rodzaju miejsc noclegowych, głównie organizowanych przez instytucje, ale także prywatnych domów, których właściciele pomagają uchodźcom.

– Justyna weryfikuje miejsca, zbiera informacje, a my dowozimy tam posiłki. Są to dostawy zaplanowane z wyprzedzeniem albo też takie w ostatniej chwili. Teraz coraz więcej pojawia się osób, które dopiero co przyjechały do Lublina i potrzeba im pomóc – mówi Dorota Borowiecka z restauracji Zielony Talerzyk.

Restauratorzy podkreślają, że akcja zaczyna nabierać rozpędu, bo do miasta trafia coraz więcej osób, które nie mają tu bliskich lub znajomych, którzy by im pomogli.

Kup obiad uchodźcy

Akcję lubelskiej gastronomii można wesprzeć, wykupując w jednej z nich „zawieszony posiłek”. Wystarczy zapłacić z góry za obiad, który następnie trafi do kogoś potrzebującego. – W naszej restauracji mieliśmy już wykupionych 15 takich „zawieszonych obiadów” – mówi Dorota Borowiecka z Zielonego Talerzyka. I dodaje: – To nie jest pomoc krótkoterminowa, to trochę będzie trwało, za jakiś tydzień czy dwa tej pomocy będzie potrzeba jeszcze więcej.

Sąsiedzka pomoc

We wtorek o godzinie 15.30 z kuchni Bombardino przy ulicy Willowej wyjechały obiady do jednego z domów na pobliskiej ulicy. Jego właściciel zaoferował tam schronienie dla kilku rodzin uchodźców. W ten sposób sąsiedzka pomoc na Sławinie nabrała nowego wymiaru. Bo na dodatek właściciel hotelu znajdującego się nad restauracją, zaoferował tym samym uchodźcom możliwość korzystania z łazienki w jednym z pokoi.

Marcin Polański z Bombardino przyjął w swoim mieszkaniu rodzinę ukraińską i pomaga jej w szukaniu pracy. Sama restauracja zatrudniła już cztery osoby z Ukrainy. – Robiliśmy też zbiórkę wśród klientów Bombardino i Ostro. Do domu przyjmującego uchodźców pod Wąwolnicą zawieźliśmy trzy busy i samochód osobowy z darami – uśmiecha się Marcin Polański.