Lubelski PCK nadal wspiera mieszkańców regionu poprzez dystrybucję paczek żywnościowych w ramach Podprogramu 2024. Program skierowany jest do osób i rodzin, których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy społecznej. Oznacza to, że mogą z niego skorzystać osoby samotnie gospodarujące z dochodem do 2 056,40 zł oraz osoby w rodzinach, jeśli ich dochód nie przekracza 1 590 zł na osobę.

W paczkach znajdują się artykuły spożywcze, w tym m.in. makaron, mąka, mleko, olej, konserwy mięsne oraz fasolka po bretońsku. Każda osoba otrzymuje łącznie około 39,6 kg produktów.

Osoby spełniające kryteria powinny najpierw zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, który wystawi skierowanie. Następnie paczki można odebrać w punktach dystrybucji w Lublinie: przy ul. Puchacza 6 (poniedziałki) oraz ul. Bursaki 17 (wtorki i środy).

Lubelski PCK zachęca do korzystania z tej formy wsparcia i dziękuje wszystkim instytucjom oraz wolontariuszom zaangażowanym w program.