Lubelski Rower Miejski przegrał z pogodą. Zaledwie 65 wypożyczeń

W tym roku miasto zdecydowało, że wypożyczalnia – w zależności od warunków – będzie działała także zimą. Od 1 grudnia do dyspozycji było jednak tylko 100 rowerów. Okazuje się, że w tym czasie zostały one wypożyczone zaledwie 65 razy.

- Aktualnie rowery oraz pozostałe komponenty systemu przechodzą gruntowny przegląd i niezbędne naprawy serwisowe – informuje Joanna Stryczewska z biura prasowego w Urzędzie Miasta.

W tym roku po raz pierwszy LRM jest obsługiwany nie przez zewnętrznego operatora, a przez miejską spółkę MPK Lublin. W bieżącym sezonie jednoślady wypożyczano ponad 152 tys. razy, a liczba użytkowników wyniosła ponad 21 tys. osób. Do systemu trzeba jednak sporo dopłacać. Jak pisaliśmy niedawno, do 16 listopada wygenerował on zysk w wysokości 265 tys. zł. Tymczasem koszt jego funkcjonowania do końca października wyniósł prawie 2,5 mln zł.