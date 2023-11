Lubelski Rower Miejski zostanie na zimę? Miasto szykuje pilotaż

Lubelski Rower Miejski w tym roku wystartował 21 marca. Po raz pierwszy obsługa systemu spoczywała w całości na mieście. Po latach współpracy z będącą potentatem na rynku firmą Nextbike, Ratusz zdecydował się nie przedłużać wygasającej z końcem poprzedniego sezonu umowy i powierzył zarządzanie wypożyczalnią rowerów na minuty Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu. Zdaniem władz miasta pomysł się sprawdził, o czym mają świadczyć statystyki.

- Dane za blisko osiem miesięcy pokazują, że Lubelski Rower Miejski jest popularnym środkiem transportu. Dlatego w pilotażowej formie chcemy go również utrzymać w miesiącach zimowych. Pozostawienie określonej liczby rowerów rozlokowanych na 10 najpopularniejszych stacjach pozwoli na zbadanie potencjału prowadzenia wypożyczalni w okresie zimowym i wyznaczy kierunek działań na kolejny sezon – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju.

Od połowy listopada do dyspozycji użytkowników pozostanie 300 z ponad 600 jednośladów. Od początku grudnia będzie ich 100. O tym, jak długo będą dostępne, zdecyduje pogoda oraz zainteresowanie.

A to, w sezonie, było spore. Do tej pory miejskie rowery wypożyczano ponad 152 tys. razy. To najlepszy wynik, odkąd LRM działa w formie pełnej odpłatności, bez darmowych pierwszych 20 minut przejazdu. W tym roku w systemie zarejestrowało się 21,3 tys. osób. Tylko w okresie wakacyjnym (od 24 czerwca do końca sierpnia) przybyło prawie 5 tysięcy nowych użytkowników, a z jednośladów skorzystano blisko 48 tys. razy.

Zgodnie z zapisami umowy z MPK, 30 listopada kończy się tzw. sezon podstawowy. Po tym terminie ważność stracą abonamenty.

- Prosimy zatem użytkowników o wykorzystanie zgromadzonych w ten sposób środków. Korzystanie z elektronicznej portmonetki nadal będzie możliwe - informuje Justyna Góźdź z biura prasowego w Urzędzie Miasta.

W grudniu ceny za korzystanie z rowerów się nie zmienią. Według cennika pierwsze 30 minut jazdy kosztuje 1 zł, kolejne – 50 gr, a za każdą następną godzinę trzeba zapłacić złotówkę. Od tego sezonu system LRM jest także powiązany z komunikacją miejską dzięki integracji z Lubelską Kartą Miejską i systemem Lubika. Posiadacze biletu okresowego, każdego dnia jego ważności, mogą bezpłatnie korzystać z miejskich rowerów przez 30 minut. Z kolei dla osób, które dysponują identyfikatorem LKM obowiązują tańsze opłaty za wypożyczenia.

Lubelski Rower Miejski w liczbach*

21,3 tys. aktywnych kont

152 tys. wypożyczeń

260 tys. zł dochodu z systemu

485 tys. km przejechanych przez wszystkich użytkowników

*Dane za okres od 21 marca do końca października

Wypożyczenia rok po roku

2021 – 76,5 tys.

2022 – 120 tys.

2023 – 150 tys.

Najpopularniejsze stacje

* ul. Piłsudskiego/MPWiK – 3058 zwrotów

* ul. Osmolicka/Słoneczny Wrotków – 3053

* ul. Nadbystrzycka/Politechnika Lubelska – 2533

* al. Tysiąclecia/plac Zamkowy – 2348

* ul. Nadbystrzycka/ul. Pozytywistów - 2205