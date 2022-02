Lubelskie. Kobieta Gospodarna Wyjątkowa poszukiwana

66 A A

To już czwarta edycja organizowanego przez Urząd Marszałkowski konkursu skierowanego do kół gospodyń wiejskich (fot. Maciej Kaczanowski / archiwum)

Ponad 1300 kół gospodyń wiejskich działa na terenie województwa lubelskiego. To do nich adresowany jest konkurs „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”. Zapisy trwają do końca marca.

