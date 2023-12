Lubelskie lotnisko już zapowiada wakacyjne loty 2024. Ten kierunek jest bardzo popularny

Pierwsze loty w tym kierunku wystartują 28 kwietnia. Wtedy lotnisko zainauguruje sezon wakacyjny „Lato 2024”. Połączenie będzie działało do 27 października.

– Po bardzo udanym sezonie wakacyjnym 2023, czeka nas kolejne z pewnością rekordowe lato, zarówno pod względem liczby kierunków, jak i miejsc w samolotach. Zaczynamy, po raz pierwszy w historii lotniska, już od majówki, którą będzie można spędzić w słonecznej Turcji, na pięknych plażach, w otoczeniu fascynującej kultury – mówi Andrzej Hawryluk, prezes portu lotniczego Lublin,

Loty do Antalyi rozpoczną się od niedzieli, 28 kwietnia i będą oferowane raz w tygodniu, do końca maja. W czerwcu połączenie to będzie realizowane już dwa razy w tygodniu, oprócz niedziel także w środy. Taką ofertę przygotowało biuro podróży Coral Travel.

Przypomnijmy, że od czerwca do października tego roku lotnisko odprawiło blisko 190 tys. pasażerów, z czego 65 tysięcy to podróżni lotów wakacyjnych. W lipcu i sierpniu odnotowano rekordowe liczby pasażerów w całej jedenastoletniej historii lotniska.

Po raz pierwszy w siatce połączeń znalazły się loty na grecką wyspę Rodos oraz do Monastyru w Tunezji. Z lubelskiego lotniska można również było polecieć na urlop do innych popularnych miejscowości turystycznych na południu Europy – chorwackiego Splitu, Burgas nad Morzem Czarnym czy włoskiego Bergamo. Wycieczki na wakacje 2024 można już rezerwować. Od czerwca do siatki połączeń lubelskie portu dołączą nowości: wyczekiwany Egipt (Hurghada) oraz grecka wyspa Kreta.