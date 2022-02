Lubelskie. Żołnierze WOT w nocy musieli natychmiast stawić się w jednostkach

W czwartek wieczorem żołnierze WOT otrzymali wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w jednostce. Wszystkie osoby odpowiedziały na sygnał. Już wcześniej, bo w czwartek rano otrzymali informację, że są zobowiązani do sprawdzenia wyposażenia, powiadomienia pracodawców o sytuacji oraz zapewnieniu sobie możliwości stawiennictwa w wyznaczonym czasie.

Żołnierze odbywają szkolenia w związku z ewentualnymi zadaniami wojsk obrony terytorialnej, które mogą zostać im postawione w kwestii wsparcia administracji samorządowej w przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy. Z naszych informacji wynika, że niebawem zostaną oni skierowani do pomocy na granicy ukraińsko-polskiej. Na chwilę obecną nie ma jeszcze konkretnych komunikatów co do zaplanowanych działań żołnierzy WOT, jednak mają się one ograniczyć do pomocy punktom recepcyjnym oraz wsparciu Straży Granicznej.

Co przysługuje żołnierzowi

Żołnierze WOT wezwani do natychmiastowego stawiennictwa, otrzymują wynagrodzenie zgodnie z tym jaki posiadają stopień wojskowy. W tym wypadku żołnierze o stopniu szeregowym, otrzymują 117,14 zł za każdy dzień wykonywania zadań plus dodatek za gotowość 411zł za miesiąc. Porucznik w analogicznej sytuacji otrzymuje 174,68 zł za każdy dzień wykonywania zadań.

Pracodawcy zatrudniający żołnierzy pełniących służbę w WOT na okres nieobecności pracownika mogą ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.

– Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym pracodawca zatrudniający żołnierza WOT, w przypadku wezwania pracownika do pełnienia służby w trybie natychmiastowego stawiennictwa nie ma obowiązku wypłacania pracownikowi - żołnierzowi wynagrodzenia za dni, w których pełnił służbę w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Na ten czas pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego – informuje płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy WOT.

Pracodawca w takiej sytuacji może ubiegać się rekompensatę z tytułu zatrudnienia nowego pracownika na zastępstwo żołnierza WOT lub przekazania obowiązków pracownika – żołnierza WOT innemu pracownikowi.