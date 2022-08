Lublin. 15-latek okradł piekarnię

Malwina Kopron nie wystąpi w finale ME w Monachium

Wydawało się, że nieudany występ Malwiny Kopron na mistrzostwach świata w Eugene to był tylko wypadek przy pracy. Przypomnijmy, że Polka nie awansowała wówczas do finału. Niestety, we wtorek sytuacja się powtórzyła. Tym razem przy okazji mistrzostw Europy w Monachium. Zawodniczka Wisły Puławy nie zaliczyła ani jednej próby