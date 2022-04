Lublin. Dzikie życie Kalinowszczyzny. Kogo spotkasz między blokami

Nieco rzadziej dziki są widywane w innych częściach miasta, m.in. w rejonie ul. Janowskiej, Koncertowej i Poligonowej. Za każdym razem informacja trafia do miejskiego Wydziału Ochrony Środowiska oraz firmie Echovet, z którą Ratusz ma umowę na odławianie dzikich zwierząt z terenu Lublina.

– Od początku 2022 roku odłowiono 12 dzików – informuje Urząd Miasta. W Lublinie ustawionych jest teraz dziewięć odłowni, czyli klatek-pułapek: przy ul. Poligonowej, Dębowej, Turystycznej, Mieczykowej, Bławatkowej, Świdnickiej oraz na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kalina”, „Bluszczowa” i „Słonecznik”.

Ratusz wyklucza ustawianie pułapek na blokowiskach. – Ze względów bezpieczeństwa urządzenia te nie są umieszczane w miejscach ogólnie dostępnych dla mieszkańców, w pobliżu bloków, szkół i placów zabaw. Na tych terenach proponujemy stosowanie repelentów. Są to zapachowe środki odstraszające dziki, które zarządcy nieruchomości nieodpłatnie mogą pobrać z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta – informuje Czerwonka. Radzi też, by zadbać o to, żeby dziki nie miały po co odwiedzać osiedli. – Istotnym jest zabezpieczenie pojemników i wiat śmietnikowych oraz absolutny zakaz dokarmiania tych zwierząt. Należy również pamiętać, żeby karmienie ptaków i kotów wolno żyjących odbywało się tak, by karma nie zalegała na trawnikach i nie stanowiła zanęty dla dzików i innych zwierząt.

Wideo: Michał Pańczyk