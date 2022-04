Lublin. Jaka pogoda w piątek i sobotę?

Jak na razie synoptycy nie wydali pełnego komunikatu, w którym opisywaliby pogodę na Wielkanoc. IMGW dysponuje jednak interaktywnymi mapami, na których podstawie można ustalić przewidywaną temperaturę czy opady.

Piątek w Lublinie ma się zacząć temperaturą wynoszącą 10 stopni Celsjusza. Około godziny 14 ma być już 13 stopni, a wieczorem termometry wskażą ponownie 10 stopni.

W sobotę ma być – około godziny 14 – chłodniej, bo tylko 6 stopni na plusie.

Co do opadów, to mamy złe wiadomości. W piątek mają być przelotne deszcze, ale nasilą się w sobotę.