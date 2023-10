Lublin ma świecić na różowo. Jest ważny powód

Kolor nie jest przypadkowy. Różowa wstążka jest przecież symbolem osób walczących z nowotworem piersi.

W niedzielny wieczór (od. godz. 18) w tych barwach spowity ma być pl. Litewski. Tak ma świecić fontanna i tzw. Baobab oraz donice kasztanowców. Na ten wieczór kolor na różowy zmieni również oświetlenie Areny Lublin.

Przypomnijmy, że Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi ustanowiono po to, aby podnieść świadomość o tej chorobie, ale też zachęcić do profilaktyki. Rak piersi to najczęściej występujący u kobiet nowotwór. Wcześnie wykryty może być skutecznie leczony.