Lublin planuje drążyć tunel pod torami

Nowa droga miałaby być przedłużeniem ul. Stadionowej. Za rondem Sportowców przechodziłaby tunelem pod torami kolejowymi, przecinała ul. Nowy Świat i łączyła z ul. Wojenną. W ten sposób można byłoby przejechać jednym ciągiem od al. Kraśnickiej przez Głęboką, Muzyczną, Stadionową i Wojenną do ul. Wyścigowej.

Miejsce pod taką trasę ma być zarezerwowane w planie zagospodarowania terenów w rejonie ul. Nowy Świat i Wojennej. Projekt takiego planu został ogłoszony przed weekendem przez Urząd Miasta.

Przyszła droga to jednak nie wszystko, co uwzględniono w projekcie. Określa on również przeznaczenie okolicznych terenów. Umożliwi np. budowę nowych obiektów (mających nie więcej niż 17 m wysokości i nie więcej niż 4 piętra) pomiędzy ul. Nowy Świat a drogą obsługującą nowe bloki koło torów.

Ten trójkątny obszar, na którym stoją m.in. bloki mieszkalne z 1964 i 1976 roku (Nowy Świat 9, 11 i 13), został określony w projekcie planu zagospodarowania jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej. Możliwe stanie się wstawienie tu nowych bloków lub obiektów usługowych, ale także obiektów łączących obie funkcje, np. bloku ze sklepami w parterze lub tzw. akademika. Plan umożliwi np. wymianę starych obiektów na nieruchomości przy Nowym Świecie 9a.

Projekt dotyczy także terenów położonych pomiędzy nowymi blokami deweloperskimi a linią kolejową. Chodzi o obszar, na którym działa m.in. spółka KZA. Planiści określili to miejsce jako teren usług, obiektów produkcyjnych, składów oraz magazynów.

Między ul. Pochyłą a linią kolejową wyznaczono teren zabudowy wielorodzinnej lub usługowej oddzielonej od torów pasem zieleni izolacyjnej, w którym możliwe byłoby jednak umieszczenie „parkingów zielonych” .

Tę samą funkcję mieszkaniowo-usługową projekt przypisuje też zabudowie wzdłuż ul. Kunickiego, zaś nieruchomość z budynkiem dawnego Domu Kultury Kolejarza oznaczono jako strefę usługową. Miasto wciąż planuje budować tutaj nową siedzibę Teatru Andersena i wciąż nie ma na nią pieniędzy.

To już druga wersja projektu nowego planu zagospodarowania terenu, różniąca się nieco od tej prezentowanej w kwietniu. Jedna z różnic dotyczy ochrony przed hałasem.

– Wzmocniono ustalenia dotyczące ochrony terenów mieszkaniowych przed uciążliwością terenów kolejowych – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. W projekcie planu pojawił się „nakaz zachowania istniejącego ziemnego wału dźwiękochłonnego lub zastosowania innych rozwiązań technicznych ograniczających emisje hałasu na sąsiednie tereny mieszkaniowe, usługowe”.

Czy propozycje planistów są dobre? O tym może się wypowiedzieć każdy. Takie uwagi można zgłaszać Urzędowi Miasta do 18 stycznia. Można to zrobić mailem (planowanie@lublin.eu) lub na papierze (Prezydent Miasta Lublin, pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin). Uwaga musi zawierać nie tylko treść, ale też oznaczenie nieruchomości, której dotyczy, a także dane zgłaszającego: jego imię i nazwisko lub nazwę.

Z planistami można będzie też porozmawiać podczas spotkania zaplanowanego na 22 grudnia (Ratusz, godz. 13), na które trzeba się zapisać nie później niż 20 grudnia (tel. 81 466 23 00 lub mail planowanie@lublin.eu).