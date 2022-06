Lublin podczas Nocy Kultury 2022. Zdjęcia

Większość mądrzejszych ode mnie postawiło na miłość i tego się trzymam

Określono, że jestem za mało inteligentny do tej szkoły. Ojciec przeniósł papiery do „plastyka” w Nałęczowie, wyjątkowo zdałem, potem zdałem na piątkę maturę, choć więcej czasu spędzałem w Kazimierzu jak w Nałęczowie – ROZMOWA z Mirosławem Zdrodowskim, grafikiem, malarzem, jednym z najwybitniejszych plakacistów w Polsce. Znakomity artysta we wrześniu po raz pierwszy pokaże plakaty w rodzinnym Lublinie