Lublin, Puławy, Kraśnik. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy?

Są to dane podsumowujące 2021 rok, i od razu trzeba zaznaczyć, że należy do nich podchodzić ostrożnie. Z natury rzeczy w Lublinie o prawo jazdy stara się znacznie więcej osób niż w Puławach. W 2021 r. w Lublinie do egzaminu, na każdą z kategorii, podeszło 17693 osób (do części teoretycznej) i 29308 osób (część praktyczna). Podczas gdy w Puławach te liczby prezentują się następująco: 4521 i 6038.

Przyjrzyjmy się tym danym w najpopularniejszej kategorii, czyli B.

Lublin

W 2021 r. do egzaminu na kategorię B podeszło, w części teoretycznej, 14243 osób. Zdało 61,62 proc. z nich. Co do części, w której sprawdzano umiejętności na drodze, to o „prawko” starało się 22619 chcących zdobyć dokument. Zdało 35,08 proc. z nich. Kandydaci na kierowców częściej oblewali egzamin na mieście, niż na placu.

Puławy

W tym mieście o prawo jazdy kategorii B starało się 4163 osób (egzamin teoretyczny), a zdało go 53,33 proc. Co do części praktycznej, to o sukcesie może mówić 42,41 proc. z 5434 podchodzących do próby. Podobnie jak w Lublinie częściej egzaminowani byli oblewani podczas jazdy po mieście.

Kraśnik

W tym przypadku liczby są znacznie mniejsze. Część teoretyczną chciało zdawać 2316 osób, ale udało się 51,83 proc. z nich. Co do jazdy, to z 1208 osób zdało 34,13 procent.