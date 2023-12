Lubelscy radni za likwidacją przedszkola. Działało w tym miejscu ponad 50 lat

- Z dniem 31 sierpnia 2024 roku zamierza się zlikwidować Przedszkole nr 49 w Lublinie z siedzibą przy ul. Pana Balcera 11 – czytamy w uchwale przyjętej na ostatniej sesji Rady Miasta. Ma ona charakter intencyjny, a na likwidację musi się zgodzić Lubelskie Kuratorium Oświaty. To wydaje się jednak być jedynie formalnością.

Placówka zajmuje cały parter w 10-piętrowym bloku mieszkalnym należącym do Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Miasto wynajmuje te pomieszczania od 1972 roku. W lipcu ubiegłego roku straż pożarna nakazała spółdzielni dostosowanie ich do wymogów przeciwpożarowych. W trakcie przeprowadzonej kontroli wykryto 17 nieprawidłowości.

– Wśród nieprawidłowości zagrażających życiu ludzi jest brak doprowadzenia do budynku drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającej o każdej porze roku dojazd pojazdów ochrony przeciwpożarowej. Szerokości wyjść ewakuacyjnych są mniejsze o jedną trzecią od określonej przepisami. Szerokości spoczników w klatkach schodowych są mniejsze o jedną trzecią od określonych przepisami – wyliczał przed rokiem Bartłomiej Pytka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Spółdzielnia we wskazanym czasie nie wykonała wskazanych przez strażaków prac. Pod koniec ubiegłego roku miasto rozwiązało umowę najmu ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2024 roku.

Nie oznacza to jednak, że do samego końca w przedszkolu będą odbywać się zajęcia. Planowana jest bowiem przerwa wakacyjna. – Podczas niedawnego spotkania z panią dyrektor z Ratusza (szefową Wydziału Oświaty i Wychowania Ewą Dumkiewicz-Sprawką – przyp. aut.) udało nam się „wynegocjować” trzytygodniowy dyżur na początku lipca – słyszymy od mamy jednego z przedszkolaków z ul. Pana Balcera.

Na taki scenariusz rodzice byli przygotowywani od dłuższego czasu. Placówka dysponuje obecnie 75 miejscami, ale w tej chwili uczęszcza do niej 50 dzieci. 14 z nich to sześciolatki, które we wrześniu rozpoczną naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych. Do najmłodszej grupy w tym roku nie przeprowadzano zaś naboru, przyjęto zaledwie kilkoro dzieci, głównie rodzeństwa maluchów już uczęszczających do przedszkola.

Dla 36 dzieciaków w wieku 3-5 lat od przyszłego roku szkolnego zostaną zabezpieczone miejsca w pobliskim Przedszkolu nr 57 przy ul. Rzeckiego 12, na sąsiednim osiedlu Prusa.

- Proponowane rozwiązanie nie pogorszy warunków dotarcia dzieci do przedszkola. Jego siedziba usytuowana jest w odległości 550 m od dotychczasowej lokalizacji – czytamy w uzasadnieniu wspomnianej uchwały. Znalazła się tam także informacje o tym, że w razie potrzeby miejsce dla chętnych dzieci pod nowym adresem znajdzie się także jeszcze w okresie wakacyjnym. W placówce przy ul. Rzeckiego planowany jest ponadto remont pomieszczeń, który pozwoli na utworzenie dodatkowego oddziału.

Miasto zapewnia też, że przy planowaniu roku szkolnego 2024/25 skonsultuje z dyrektorami jednostek oświatowych możliwość zatrudnienia w nich pracowników likwidowanego przedszkola. To 10 nauczycieli , w tym sześć osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasowym włącznie z dyrektorką, a także 7 osób niebędących nauczycielami. Już teraz deklarację zatrudnienia pomocy administracyjnej złożyło Przedszkole nr 57, a etat dla intendenta zabezpieczyło Przedszkole nr 31 z ul. Tymiankowej.