Lublin. Wiemy jak ma wyglądać pomnik Lecha Kaczyńskiego

Zaplanowane na czwartek głosowanie ma dotyczyć wyglądu pomnika. Jego lokalizacja jest przesądzona już od czerwca, gdy została zatwierdzona przez Radę Miasta. Obiekt ma stanąć na skwerze abp. Życińskiego, czyli zielonym terenie między pl. Teatralnym a nowym apartamentowcem.

Dziś projekt pomnika trafił do rąk radnych. Stojąca postać tragicznie zmarłego prezydenta, zwrócona w kierunku Krakowskiego Przedmieścia ma mieć 291 cm wysokości.

Wspomniana rzeźba ma być przedstawiona na tle wykonanym z kamiennych płyt. Utworzą one konstrukcję o długości 11 m (z cokołem 12 m) i zróżnicowanej wysokości: od 2,9 m (z cokołem) na lewym krańcu do 4,1 m z prawej strony. Użyte do tego mają być dwa rodzaje płyt: u góry białe, u dołu czerwone.

Na tle dla postaci znajdą się dwa napisy. Z prawej strony znajdzie się większy napis o następującej treści

LECH KACZYŃSKI

1949 – 2010

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ.

W lewym dolnym rogu znajdzie się znajdzie się mniejszy napis WARTO BYĆ POLAKIEM.

Taki projekt pomnika został wybrany przez Komitet Społeczny Budowy Pomnika Śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.