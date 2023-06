Lublin: Układali światłowody, wykopali pocisk artyleryjski

Mycie ścian i gruntowanie przed malowaniem. Po co to robimy?

Jeśli właśnie przygotowujesz się do przeprowadzenia remontu, musisz wiedzieć, że powierzchnię ścian należy starannie przygotować do malowania. Ściany muszą być czyste, suche i odtłuszczone - tylko wtedy osiągniesz najlepszą przyczepność nowej warstwy farby, a więc i jej trwałość. Sprawdź jak i czym umyć ściany przed malowaniem oraz jak je zagruntować, aby efekt malowania spełniał Twoje oczekiwania i był powodem do dumy, a nie frustracji.