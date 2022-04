Lublin. W poniedziałek startuje specjalna akcja dla seniorów

Abp Jędraszewski: Nikt nie uwierzy, że brzoza jest w stanie oderwać skrzydło

Kłamstwo, bo przecież nikt o zdrowym rozsądku nie uwierzy, że brzoza jest w stanie oderwać skrzydło wielkiego samolotu. To raczej ona powinna być ścięta. Bo nikt nie jest w stanie uwierzyć, że jakimś „cudownym” sposobem zostaną zawieszone podstawowe prawa fizyki. W to nie można uwierzyć. Ale to kłamstwo trwa – powiedział o katastrofie smoleńskiej homilii abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.