Smog zabija

W założeniach jest między innymi realizacja programów oferujących wsparcie w procesie wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe oraz edukacja ekologiczna mieszkanek i mieszkańców na temat szkodliwości smogu.

– Jak co roku, realizujemy liczne przedsięwzięcia na rzecz walki ze smogiem w naszym mieście. Wśród nich ważne miejsce zajmują działania edukacyjne skierowane do mieszkanek i mieszkańców Lublina, które mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej i zachęcenie do włączania się w dbanie o czystość powietrza, którym wspólnie oddychamy. Każdy z nas może się do tego przyczynić, między innymi wymieniając stary piec na bezpieczne dla środowiska źródło ogrzewania, dbając o zieleń czy wybierając ekologiczne środki transportu – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. Inwestycji i Rozwoju.