Ferie zimowe w województwie lubelskim zaczynają się 16 stycznia i potrwają do 29 stycznia. Co roku – tak jak podczas wakacji – w Lublinie jest przygotowywana specjalna oferta. Na liście są zawsze zajęcia sportowe, kulturalne, językowe. Część tej oferta jest bezpłatna, za inne zajęcia trzeba zapłacić – raz jest to całkiem spora kwota, a niekiedy niemal symboliczna.

Lubelski Ratusz właśnie ogłosił start tegorocznej akcji. ­

– Proponujemy udział w wydarzeniach i zajęciach, zaplanowanych tak, aby ferie spędzone w Lublinie były ciekawe i aktywne. Mieszkańcami naszego miasta jest wielu uczniów z Ukrainy. Chcemy żeby zimowa przerwa w nauce była dla nich czasem odpoczynku oraz szansą na lepsze poznanie miasta – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Lublina.

Już z przedstawionej przez miasto wyliczanki widać, że będzie z czego wybierać. Jeżeli ktoś poszukuje dla dziecka zajęć sportowych, to taką ofertę mają np.

Fundacja Czerwono-Czarni i Miejski Klub Sportowy Start SA Lublin - trening z zawodowymi koszykarzami Energa Basket Ligi,

Szkoła Tańca LIDER – zajęcia taneczne

Lubelski Związek Łyżwiarstwa Figurowego – zajęcia na Icemanii.

Oprócz krótszych zajęć oferowane będą także półkolonie rekreacyjno-sportowe i warsztaty artystyczne. I tak np.:

Fundacja Inicjatyw Twórczych stawia na integrację oferując zajęcia sportowe, rekreacyjne w strefie VR i edukacyjne z pierwszej pomocy.

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” zaprasza na zimowe warsztaty artystyczne z zajęciami z plastyki, rękodzieła, muzyki czy tańca.

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 oferuje warsztaty artystyczne: taneczne, wokalne albo gitarowe.

Warto także zainteresować się Galerią Labirynt. Zaprasza ona jednak grupy zorganizowane na warsztaty towarzyszące wystawie „Piosenka o mojej rodzinie”. To działanie pokazujące codzienne życie osoby z zespołem Aspergera i jej bliskich. Swoją ofertę przygotowały filie miejskiej biblioteki. Bioteka zaprasza na zajęcia pod hasłem „Operacja” a chodzi o robotykę.

- Tematem przewodnim ferii w Filii nr 8 i 40 będzie Mikołaj Kopernik. Filia nr 8 zaprasza do uczestnictwa w zajęciach dla dzieci w wieku 6-10 lat. pod pod wspólnym tytułem „Wstrzymał Słońce, ruszył ziemię”, a w Filii nr 40 uczestnicy poznają planety, gwiazdozbiory i wykonają prace plastyczne – podaje biuro prasowe Ratusza.

Zajęcia oferują też dzielnicowe domy kultury. Tu można wymienić np. Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”, DDK SM „Czechów”, Pracownie Kultury Maki albo Dom Kultury Kalinowszczyzna. W tym ostatnim na dzieci czeka cykl warsztatów: plastycznych, muzycznych, teatralnych, cyrkowych i ruchowych

Przez całe ferie w Kinie Bajka - od poniedziałku do piątku o godz. 10.30 - będą puszczane filmy, a po zakończeniu każdego pokazu na młodych widzów czekają konkursy filmowe z nagrodami. prezentowane seanse filmowe. W repertuarze m.in.: „Kopciuszek i kamień życia”, „Bella i Sebastian. Nowe pokolenie”, „Uwolnić Poly” czy „Kot w butach. Ostatnie życzenie”. - Filmy z dubbingiem w języku polskim i w języku ukraińskim – informuje miasto, a trzeba zaznaczyć, że w tym roku celem zajęć jest także integracja mieszkających w Lublinie dzieci z Polski i Ukrainy.

W tej materii Lublin korzysta ze współpracy (finansowej) z Towarzystwem Wspierania Partnerstwa Miast Münster-Lublin. – Dzięki środkom uzyskanym w wyniku zbiórki publicznej na rzecz pomocy uchodźcom wojennym w Lublinie, przeprowadzonej z inicjatywy miasta partnerskiego Münster, polskie i ukraińskie dzieci mogą uczestniczyć w warsztatach artystycznych i zajęciach sportowe – informuje Ratusz.

W czasie ferii dzieci i młodzież będą mogły korzystać z lodowiska Biały Orlik i siedmiu szkolnych basenów, a w stołówkach wybranych szkół będzie czekał na nich ciepły posiłek.

Lista szkół jest dostępna na stronie zima.lublin.eu. Pod tym samym adresem znajduje się pełna oferta “Ferii w mieście”.

Zapisy rozpoczynają się 5 stycznia, a prowadzić je będą bezpośrednio organizatorzy poszczególnych akcji.