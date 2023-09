Marsz Równości i różaniec

Wydarzenie rozpocznie się w sobotę o godzinie 13 pod Centrum Spotkania Kultur, skąd marsz wyruszy ulicami: Lipową, Narutowicza, Głęboką, Sowińskiego i Poniatowskiego, kończąc tradycyjnie przy Galerii Labirynt. Tegoroczny marsz odbędzie się pod hasłem Europejska Stolica Równości, co ma nawiązywać do tytułu jaki Lublin otrzymał na ten rok.

- Jako Lublin aspirujemy, żeby prędzej niż później na tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży zasłużyć. Niestety, prezydent miasta odmówił nam patronatu w tym roku, natomiast liczmy na obecność jego zastępczyń w trakcie marszu. Liczymy jednak na współpracę w przyszłości. Na pierwsze dwa marsze ludzie gromadzili się pod znakiem skandalu, bo wcześniej były one zakazane - mówi Alicja Sienkiewicz, współorganizatorka Marszu Równości w Lublinie.

>>> Masz równości w Lublinie <<<

- Teraz to jest zabawa i świętowanie tego, że możemy być kim chcemy przynajmniej w ten jeden dzień w roku. Na pierwszych marszach było niebezpiecznie, ale w tej edycji wydaje mi się, że policja wie już, czego się spodziewać. To nie my wtedy stanowiliśmy zagrożenie, tylko kontrmanifestacje – dodaje.

>>> Marsz. Relacja na żywo <<<

Interpłciowość i modlitwa

Również o 13 tego dnia lubelska Konfederacja urządza wspólny różaniec w obronie prawdy, moralności publicznej i w imię braku zgody na wulgaryzację publiczną. Co na to współorganizatorka parady?

- Każdy może robić to co chce. Jeśli chcą się w tym momencie modlić, mam nadzieję, że będą modlić się za nasze zdrowie. Na szczęście my nie wulgaryzujemy w przestrzeni publicznej jak oni twierdzą i również mamy nadzieję, że wulgaryzacja publiczna się skończy - ripostuje Alicja Sienkiewicz.

Organizatorzy przewidują, że parada skończy się około godziny 16 i zgromadzi blisko 1000 osób. Po zakończeniu, w Galerii Labirynt zapowiedziane są jeszcze wydarzenia towarzyszące takie jak queerowa impreza, tatuowanie czy pokaz filmu o interpłciowości.

W związku z marszem, od godziny 11 do 16 zamknięty będzie Ogród Saski. Nieczynne będą wejścia od Al. Racławickich i al. Długosza. Przypominamy również o objazdach komunikacji miejskiej. Na trasie przemarszu może występować czasowe wstrzymanie ruchu, a kierowcy będą czekać na możliwość przejazdu. W tym czasie komunikacja może kursować z opóźnieniami, a część elektronicznych tablic może być wyłączonych lub błędnie wskazywać czas przyjazdu. Na wybranych przystankach, pracownicy ZTM będą udzielać informacji o objazdach.