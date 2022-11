Umowa podpisana. Będzie przebudowa skrzyżowania Witosa i Doświadczalnej w Lublinie

– Obecnie na skrzyżowaniu al. Witosa i ul. Doświadczalnej nie ma wydzielonych pasów do skrętu, tego rodzaju relacje odbywają się z pasa do jazdy na wprost. Najważniejszą zmianą będzie budowa dodatkowych pasów do skrętu w lewo i prawo z al. Witosa w ul. Doświadczalną, dodatkowego pasa do skrętu z ul. Doświadczalnej w al. Witosa oraz przebudowa sygnalizacji świetlnej – wylicza Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. – Poprawi to znacząco bezpieczeństwo, poprzez zmniejszenie potencjalnych punków kolizji, bo skręt w lewo będzie się odbywał w bezpieczny sposób.

Ratusz zakłada również wydłużenie pasów ruchu, budowę brakującego odcinka drogi rowerowej od ul. Jagiełły do ul. Vetterów, przebudowane mają być przystanki komunikacji miejskiej. Na przystanku w stronę centrum pojawi się automat do sprzedaży biletów i wyświetlacz pokazujący czasu najbliższych odjazdów.