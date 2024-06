Ma być szybciej z Lublina do Zamościa. Kolej elektryfikuje linie

Chodzi o opracowania projektowe na dwóch liniach kolejowych nr 69 i 72 między Rejowcem, Zawadą i Zamościem. - Umowa dotyczy także projektu budowy łącznicy omijającej stację Zawada. Pomoże to skrócić podróże między Zamościem a Lublinem -podkreśla Anna Znajewska – Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.

Łącznica połączy linie Rejowiec – Zawada nr 69 oraz Zawada – Zamość nr 72. - Dobudowany tor oraz modernizacja i elektryfikacja linii zaprocentują skróceniem czasu przejazdu z Zamościa do Lublina ok. 20 minut. Wyremontujemy także 8 przystanków - Krasnystaw Fabryczny, Krasnystaw Miasto, Wólka Orłowska, Izbica, Tarzymiechy, Krzak, Złojec, Zamość oraz zbudujemy 2 nowe przystanki - Bzite, Zawada Wschodnia - wymienia Znajewska-Pawluk. Po modernizacji, prędkość maksymalna ma wynosić 120 km/h dla pociągów pasażerskich.

To inwestycje w ramach programu Kolej Plus. W sumie, w Lubelskiem obejmuje on 5 projektów. – Zaplanowaliśmy też utworzenie nowego połączenia kolejowego Lublin – Łęczna/KWK Bogdanka, rewitalizację połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego we Włodawie, elektryfikację linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin oraz budowę linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w Kraśniku- zaznacza przedstawicielka biura prasowego.