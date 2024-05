Majówka 2024 na drogach. Oby wszyscy bezpiecznie dotarli do celu

Wczorajszy dzień tragicznie zapisał się w policyjnych statystykach. W województwie lubelskim doszło do dwóch śmiertelnych wypadków. Przypomnijmy, że w Smólsku Dużym zginęła 65-letnia rowerzystka. Z kolei w wypadku na trasie między Białą Podlaską a Rokitnem śmierć poniósł 42-letni kierowca.

By takich zdarzeń było jak najmniej, policja zapowiada wzmożone kontrole. Mundurowi będą sprawdzać prędkość i kontrolować stan trzeźwości kierowców. Mają to robić stacjonarnie w wyznaczonych punktach, ale wykorzystają również nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami.

Lubelscy policjanci przypominają też o zasadach, których przestrzeganie sprawi, że podróż będzie bezpieczniejsza.

- Każdy kierowca powinien pamiętać, że w dłuższą podróż powinien się odpowiednio przygotować do jazdy. Oprócz tego, że samochód powinien być w sprawny, to należy sprawdzić jeszcze stan oświetlenia, płynów eksploatacyjnych oraz ogumienia. Ruszając w długą trasę kierowca powinien pamiętać o odpoczynku. Długa jazda bywa bardzo męcząca, a zmęczenie wpływa niekorzystnie na koncentrację kierowców - podkreśla podkom. Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Przypomina też, że brawurowa jazda może zakoczyć się tragicznie. Szczególnie narażeni na poważne wypadki są motocykliści, ale również rowerzyści czy piesi.

- Pamiętajmy także, że brak zrozumienia i wzajemnego szacunku to kolejny niekorzystny czynnik wpływający na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Bez względu na to, jakim środkiem transportu się poruszamy, wszyscy chcemy tego samego - bezpiecznie dojechać do celu. Apelujemy do kierowców o wyobraźnię na drodze i zdjęcie nogi z gazu. Lepiej dojechać kilka minut później niż wcale. Bezpieczeństwo na drogach zależy w dużej mierze od tych, którzy się po nich poruszają - przypomina Karbowniczek.

Dodaje, że wyjeżdżając na majówkę Wnależy pamiętać o zabezpieczeniu swojego domu: dobrze zamknąć drzwi i okna, garaże i bramy wjazdowe, okna piwniczne i inne pomieszczenia gospodarcze.

Nie zaszkodzi też poinformować sąsiada bądź inną zaufaną osobę o wyjeździe i poprosić o zaopiekowanie się mieszkaniem. Lepiej też nie zostawiać w domu cennych przedmiotów i gotówki.