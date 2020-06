Lublin: Od soboty będą działać dwa miejskie baseny. Trzeba przyjść z maseczką

W pełni otwarty będzie tylko jeden z dwóch uruchamianych jutro obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Chodzi o centrum sportowe przy ul. Łabędziej. Tu dostępne będą zarówno baseny, jak też saunarium, ale z zastrzeżeniem, że w saunie będą mogły przebywać jednocześnie… tylko dwie osoby. Takie ograniczenie wprowadzono ze względu na zagrożenie koronawirusem.

Z tego samego powodu osoby wchodzące do obiektu przy Łabędziej będą musiały niezwłocznie zdezynfekować ręce. Wymagane będzie także zakrywanie ust i nosa w drodze od wejścia do prysznica oraz od prysznica do wyjścia. Natomiast odzież oddawana do szatni musi być zapakowana w foliową torbę. Te same zasady dotyczące dezynfekcji rąk, zasłaniania nosa i ust oraz pakowania odzieży w reklamówkę mają obowiązywać również w kompleksie Aqua Lublin przy Al. Zygmuntowskich.

• W Aqua Lublin od soboty dostępna będzie tylko największa pływalnia, czyli basen olimpijski. Oprócz tego czynna ma być jeszcze siłownia i nic poza tym. MOSiR tłumaczy, że nie może otworzyć pozostałych części ze względu na trwającą rozbudowę systemu wentylacyjnego. Mimo to deklaruje, że sauny i aquapark mogą być uruchomione jeszcze w wakacje.

Basen olimpijski w Aqua Lublin ma być czynny w dni powszednie od godz. 6 do 20, zaś w soboty i niedziele od godz. 10 do 20. Działająca przy Al. Zygmuntowskich siłownia będzie dostępna we wszystkie dni tygodnia od godz. 9 do 21. Natomiast z atrakcji ośrodka sportowego przy Łabędziej będzie można korzystać od godz. 8 do 22 w dni powszednie i od godz. 10 do 22 w soboty i niedziele.

• Nieco łatwiejszy ma być od jutra dojazd nad Zalew Zemborzycki linią autobusową nr 15. – Od 6 czerwca w weekendy wybranymi kursami zostanie wydłużona do Dąbrowy – zapowiada Justyna Góźdź z Zarządu Transportu Miejskiego.

• Nad zalewem jeszcze w tym miesiącu może zostać otwarty ośrodek Słoneczny Wrotków. – Tradycyjnie otwieramy go na przełomie czerwca i lipca. W tym roku może być podobnie, przynajmniej do tego się szykujemy – stwierdza Miłosz Bednarczyk, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale zastrzega, że w kompleksie odkrytych basenów nad zalewem prowadzone są jeszcze roboty. – Są to prace związane z systemem uzdatniania wody, który musimy uzupełnić o elementy, które pozwolą nam spełnić wszystkie obowiązujące obecnie wytyczne.

MOSiR liczy jeszcze na to, że dla basenów na świeżym powietrzu wprowadzone zostaną łagodniejsze wymogi niż te stawiane krytym pływalniom w budynkach. Na razie wymogi są takie same. – Obecne wytyczne mówią, że w obiektach zajętych może być 50 proc. miejsc, z zastrzeżeniem, że nie może w nich przebywać więcej niż 150 osób – mówi Bednarczyk. – W przypadku Słonecznego Wrotkowa 150 osób to niedużo, biorąc pod uwagę, że w normalnych warunkach może tam śmiało wejść 500 osób.