„Medyk” oficjalnie we współpracy z amerykańską firmą

IQVIA to firma z oddziałami w różnych częściach świata, która dostarcza klientom najnowsze rozwiązania technologiczne i analityczne oraz usługi w zakresie badań klinicznych. Firma oferuje wsparcie w rozwoju badań i opracowaniu innowacyjnych metod terapeutycznych, co z kolei ma poprawić efektywność leczenia w placówkach medycznych.

- Poszukiwanie tak znakomitych partnerów jak amerykańskie konsorcjum, które jest liderem światowym w kształtowaniu właściwej drogi formułowania badań z bardzo dużym potencjałem, również na terenie Europy, pozwoli nam na to, żebyśmy jeszcze bardziej profesjonalnie działali w obszarze tym, który tutaj stworzyliśmy – wspomniał prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Lubelska uczelnia oraz jej szpitale kliniczne mają zamiar współpracować z firmą właśnie w zakresie badań klinicznych w ramach funkcjonującego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w murach SPSK4 w Lublinie.

- Centrum jest skupione na pacjencie i ten pacjent w różnych trudnych rozpoznaniach, takich jak np. choroby onkologiczne, hematologicznie, kardiologia, neurologia, ale też choroby rzadkie będzie wymagał nowoczesnych metod leczenia. Te nowoczesne metody będą musiały być sprawdzane w warunkach dobrej jakości medycznej i tę jakość zapewniają badania kliniczne. Mają one na celu ocenę czy np. lek jest bezpieczny dla pacjenta. Za każdym razem to podkreślamy, że najpierw zaczynamy od bezpiecznych terapii po to, żeby na koniec w badaniach fazy trzeciej dowieść, że dana terapia jest bardziej skuteczna od standardu terapii – mówi prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos, prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych UM.