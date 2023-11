Miliony dla lubelskich naukowców. "To nie są gesty przyjaźni"

Pieniądze pochodzą z budżetu Agencji Badań Medycznych, która rozstrzygnęła drugą rundę konkursu na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych. Wśród zakwalifikowanych 70 projektów, jedynie 19 z nich otrzymało dofinansowanie. W tej puli znalazły się dwa zwycięskie projekty złożone przez badaczy z Centrum Wsparcia Badań Klinicznych UM w Lublinie.

- Nasze granty zajęły najwyższe miejsca. Grant z ginekologii był na pierwszym miejscu, a grant hematologiczny był w pierwszej dziesiątce. To nie są gesty przyjaźni, tylko to bardzo ciężka praca zespołowa z ogromnym zaangażowaniem. Nasza uczelnia idzie bardzo intensywnie w kierunku najlepszych jednostek. Staramy się zapraszać do współpracy naszych kolegów z całego świata. To jest dobry kierunek rozwoju. Po to powstało Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, aby absolutnie w profesjonalny, systemowy sposób tworzyć realizację tych projektów – mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, rektor UM w Lublinie.

Jeden z wygranych projektów autorstwa profesora Giannopoulosa, dotyczy terapii immunologicznych w przebiegu nowotworu krwi. Na badania w tym obszarze dofinansowanie wyniosło 28 167 194,16 mln zł.

- Z jednej strony będziemy identyfikować nowe możliwości terapii pacjentów wysokiego ryzyka przewlekłej białaczki limfocytowej, a z drugiej strony będziemy sprawdzać jak ten nowy schemat terapeutyczny odnosi się do aktualnych możliwości leczenia myśląc, że może być to przyszły standard terapii. Jednym z kryterium oceny grantów ABM jest to, w jaki sposób te projekty mogą zmienić opiekę nad pacjentem i rzeczywiście wydaje się, że to te projekty mają potencjał do istotnego wpływu na aktualne standardy leczenia - opowiada prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos, prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych UM w Lublinie

- Przewlekła białaczka limfocytowa to jest najczęstsza choroba nowotworowa z grupy białaczek w społeczeństwie polskim. Jest to nietypowa choroba, bo 1/3 pacjentów nigdy nie wymaga leczenia, 1/3 wymaga leczenia od razu i 1/3 wymaga leczenia w przyszłości. Nasz projekt dotyczy tego, co robić, kiedy choroba wraca i jak optymalnie leczyć w nawrocie. Leczenie, które chcemy zastosować to leczenie trójlekowe. Żaden z tych leków nie jest chemioterapeutykiem, to bardzo ważne, że w ogóle odchodzimy od chemioterapii – dodaje prof. Giannopoulos.

Projekt znajdujący się na pierwszym miejscu spośród 19 wybranych przez ABM, z grantem w wysokości 5 235 949,12 to również pierwszy, pediatryczny projekt niekomercyjny autorstwa badaczek z naszego Uniwersytetu Medycznego. Profesor Anna Torres i profesor Ewelina Grywalska będą szukać rozwiązań w leczeniu liszaja sromu wśród dzieci.

- Grant dotyczy schorzenia, które nie jest wcale rzadkie w populacji dziecięcej. Jest to choroba skóry i błon śluzowych narządów płciowych, która jest chorobą przewlekłą, często zbyt późno rozpoznawaną. Jeśli nie jest prawidłowo leczona to doprowadza do bardzo poważnych skutków w wieku dorosłym, prowadzących do nie tylko anatomicznych zmian w tej okolicy, ale również depresji, wyłączenia z życia socjalnego i rodzinnego. Choroba, która powoduje potężne i uciążliwe objawy w postaci świądu, pieczenia, problemów z oddawaniem moczu. Dzieci być może przez to nie mogą się prawidłowo rozwijać, mogą mieć problemy z zachowaniem, rozwojem psychomotorycznym. To ciekawy problem do zbadania, jeśli chodzi o określenie najlepszego sposobu terapeutycznego. Obecne rekomendacje do leczenia dzieci pochodzą z badań na dorosłych. Nie ma dostępnych badań klinicznych, które badałyby zastosowanie różnych leków, a dzieci inaczej reagują na leczenie niż dorośli –prof. dr hab. n. med. Anna Torres, z Kliniki Ginekologii Dziecięcej UM w Lublinie.

Jak dodała druga współautorka, prof. dr hab. n. med. Ewelina Grywalska, do tej pory nie są znane przyczyny rozwoju liszaja twardzinowego, a projekt ma pozwolić na ustalenie mechanizmów powstawania i rozwoju choroby.