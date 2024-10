Miasto da nawet 20 tys. zł za zaproszenie światowych naukowców

Od wtorku (1 października) ruszył nabór wniosków do IV edycji miejskiego programu Visiting Professors In Lublin. Uczelnie wyższe oraz ośrodki naukowo-badawcze mogą starać się o dofinansowanie w wysokości od 5 tys. do 20 tys. zł.

– Dzięki programowi Visiting Professors in Lublin otwieramy drzwi do jeszcze ściślejszej współpracy z wybitnymi naukowcami z całego świata, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem mogą wzbogacić nasze uczelnie oraz instytuty badawcze. Jest to niepowtarzalna okazja, aby wspólnie rozwijać projekty, które nie tylko podniosą prestiż lubelskich instytucji akademickich, ale również przyniosą korzyści całemu miastu – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W ramach działania programu, uczelnie oraz ośrodki naukowo-badawcze mogą zgłaszać nazwiska badaczy, którzy wzbogacą środowisko akademickie Lublina, wpłyną na rozwój badań naukowych oraz zainteresowanie nauką wśród mieszkanek i mieszkańców.

Podczas poprzednich edycji programu do Lublina przyjechali m.in.: specjalista od zachowań zwierząt prof. Clive Wynne z Arizona State University (USA), ekspert w dziedzinie ortodoncji i zdrowia publicznego prof. Oma Prakasha Kharbanda z All India Institute of Medical Sciences (Indie), specjalista od ekologii miejskiej dr hab. Luis Inostroza z Ruhr-University Bochum (Niemcy), czy specjalista z zakresu robotyki i sztucznej inteligencji prof. Wataru Uemura z Uniwersytetu Ryukoku w Kioto (Japonia).

Wizyty znanych i cenionych naukowców odbędą się w terminie od 1 stycznia do 10 grudnia 2025 roku. Nabór wniosków trwa do końca października 2024. Maksymalna kwota dofinansowania to 20 tys. zł. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej UM Lublin.