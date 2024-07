Wakacyjnie aktywny Lublin (specjalny program dla chętnych)

Od przyszłego wtorku (30 lipca) do końca sierpnia Miasto Lublin razem z Radami Dzielnic będzie prowadzić program "Aktywne lato w dzielnicach”, w ramach którego mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w rozmaitych zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

– Lato to doskonały czas, by rozpocząć aktywność fizyczną. Podobnie jak w ubiegłym roku, aby przygotować atrakcyjną ofertę, zapytaliśmy przedstawicieli rad dzielnic, jaka forma zajęć najlepiej odpowiada potrzebom lokalnych społeczności. Dzięki wspólnym rozmowom udało się przygotować dostępne dla wszystkich, zróżnicowane propozycje, umożliwiające rekreację w pobliżu miejsca zamieszkania. Serdecznie zapraszam wszystkie mieszkanki i mieszkańców Lublina do udziału w wakacyjnych zajęciach – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.