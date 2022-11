Mieszkańcy: Tu potrzebny jest przystanek. Urzędnicy: Może w przyszłości…

Oficjalna petycja w tej sprawie trafiła do prezydenta Lublina. Jej autor prosi o wyznaczenie nowego przystanku na ul. Jana Pawła II (w stronę centrum) obok blokowisk Węglina Południowego. A konkretnie niedaleko bloku ul. przy Jaspisowej 1.

Nowe miejsce zatrzymywania się autobusów miałoby powstać pomiędzy już istniejącymi: 500 metrów za przystankiem „Gęsia 02” (przy skrzyżowaniu z Gęsią) i zarazem 300 metrów przed przystankiem „Roztocze 02” (za skrzyżowaniem z ul. Jantarową).

Przystanek miałby ułatwić dostęp do komunikacji miejskiej m.in. mieszkańcom bloków przy Kwarcowej i Cyrkoniowej. Ci z dalszej części osiedla, żeby dotrzeć dzisiaj do autobusu, muszą pokonać nawet kilometr.

– Dzięki nowemu przystankowi tysiące mieszkańców dzielnicy Węglin Południowy będzie mogło szybciej dostać się do swojego miejsca zamieszkania, pracy czy nauki – czytamy w petycji do prezydenta. Jej autor liczy na to, że autobusy zaczną stawać także po drugiej stronie ul. Jana Pawła II obok budowanego centrum handlowego i że powstanie tu przejście.

W tej ostatniej sprawie decyzje już zapadły. Inwestor budujący centrum handlowe przebuduje na swój koszt, o czym już informowaliśmy, odcinek ul. Jana Pawła II koło nowych sklepów. Ma zbudować pasy do skrętu w lewo, sygnalizację, przejście przez dwupasmówkę i przystanek po stronie centrum handlowego. To przewiduje umowa, którą zawarł z miastem.

– Umowa nie obejmuje swoim zakresem budowy zatoki autobusowej po południowej stronie ul. Jana Pawła II – informuje Justyna Góźdź z lubelskiego Ratusza. Oznacza to, że inwestor od centrum handlowego nie zbuduje przystanku koło bloków. Miasto również go nie planuje.

– Na ten moment lokalizacja przystanku na ul. Jana Pawła II pomiędzy przystankami Gęsia i Roztocze nie jest ujęta w realizowanych projektach – przyznaje Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego. – Inwestycja będzie zaplanowana w ramach projektów unijnych, które w przyszłości umożliwią jej sfinansowanie.