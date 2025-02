Mieszkańcy Węglina Północnego zgłaszają problemy z komunikacją miejską. Radna Monika Orzechowska w interpelacji do prezydenta miasta wnioskuje o zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 12, zmianę trasy autobusu nr 78 oraz montaż wiat przystankowych na ul. Wertera. Magistrat odniósł się do postulatów, ale już zaznaczył, że część zmian nie jest możliwa do realizacji w najbliższym czasie.

Radna argumentuje, że obecny rozkład jazdy linii nr 12 nie odpowiada potrzebom mieszkańców.

– Rozkłady zajęć szkolnych mijają się z rozkładem jazdy linii nr 12, co powoduje długie oczekiwanie na powrót do domu – podkreśla Monika Orzechowska.

Jej zdaniem autobus powinien kursować co 30 minut w godzinach szczytu. Zmiana trasy linii nr 78 miałaby natomiast poprawić dostępność komunikacyjną rejonu ul. Judyma i ul. Parysa.

Miasto: Wiat na razie nie będzie

Zastępca prezydenta miasta Tomasz Fulara wskazuje, że zwiększenie liczby kursów linii nr 12 nie jest planowane. Z badań wynika, że linia ta ma stosunkowo mało pasażerów, dlatego obecna częstotliwość – co 60 minut – jest dostosowana do potrzeb.

Analizowana jest natomiast możliwość zmiany trasy autobusu nr 78.

– Wniosek mieszkańców dotyczący skierowania trasy przez ul. Judyma i ul. Parysa jest obecnie analizowany przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego – informuje magistrat.

Nowy rozkład jazdy został już opracowany i przekazany do gminy Konopnica, która współfinansuje kursy tej linii.

Nie ma natomiast szans na szybki montaż wiat przystankowych na ul. Wertera. Miasto tłumaczy, że obecnie nie ma wolnych wiat, a brak środków uniemożliwia zakup nowych. Możliwe jest jednak ich ustawienie w przyszłości, jeśli po zakończeniu inwestycji drogowych uda się pozyskać wiaty z odzysku.



Czekają na radę dzielnicy

Fulara zaznacza jednak, że Rada Dzielnicy Węglin Północny może wystąpić o dofinansowanie wiat przystankowych z rezerwy celowej budżetu miasta. Środki te są przeznaczane na drobne inwestycje, takie jak remonty chodników, modernizacja boisk czy budowa placów zabaw.

Część postulatów mieszkańców jest analizowana, ale na konkretne zmiany trzeba będzie jeszcze poczekać, szczególnie w obliczu ciągłego braku środków finansowych.